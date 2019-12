Carlo Ancelotti, nuevo entrenador del Everton; la Fiorentina destituye a Montella

El técnico italiano Carlo Ancelotti ha sido nombrado este sábado como nuevo entrenador del Everton FC, apenas 11 días después de haber sido destituido del mismo cargo que ocupaba en el Nápoles debido a sus malos resultados en la Serie A.

Así, los 'toffees' han anunciado esta contratación a través de sus redes sociales. "Es uno de los técnicos más exitosos del fútbol mundial, después de haber ganado 20 trofeos, incluidos títulos de liga en cuatro países diferentes y la Liga de Campeones en tres ocasiones", ha señalado la nota de prensa, acerca de un Ancelotti cuyo nuevo contrato se prolongará cuatro años y medio.

Igualmente, el Everton ha indicado que el exentrenador, que ya asiste desde el palco al partido de este sábado ante el Arsenal, se hará cargo del equipo a partir de este domingo, antes de debutar el jueves en la visita del Burnley a Goodison Park en el Boxing Day.

Tras hacerse oficial el fichaje, Ancelotti mostró su ilusión por comenzar este nuevo proyecto. "Este es un gran club con una rica historia y unos aficionados muy apasionados. El propietario y la Junta buscan claramente éxito y títulos, y es algo que me atrae como entrenador. Estoy encantado con la posibilidad de poder trabajar con todos para ayudar a hacer realidad este objetivo", subrayó.

El portugués Marco Silva fue destituido el pasado 5 de diciembre como técnico de los 'toffees' tras caer en el derbi ante el Liverpool (5-2), que suponía la tercera derrota consecutiva en la Premier y que dejaba al equipo en puestos de descenso, a un punto de la salvación.

De la mano de Duncan Ferguson, el Everton ganó al Chelsea (3-1) y empató con el Manchester United (1-1), pero cayó en la tanda de penaltis ante el Leicester en la Carabao Cup. Ahora, es decimosexto en la Premier League con 18 puntos, tres sobre la zona de quema.

