Cánticos racistas contra el defensa del Chelsea Rudiger en el estadio del Tottenham Hotspur

El defensa del Chelsea, el alemán Antonio Rudiger, fue objeto de cánticos racistas en varias ocasiones por parte de la afición del Tottenham Hotspur, en el derbi londinense disputado este domingo y que terminó con triunfo del equipo de Frank Lampard.

El responsable de megafonía del estadio avisó en tres ocasiones a los seguidores, pero el partido no se detuvo ni existió amenaza de suspensión alguna. El Tottenham, incluso, emitió tras el encuentro un comunicado en el que lamenta la situación y anuncia la apertura de una investigación para adoptar las medidas pertinentes.

Following an alleged incident of racism at today's fixture against Chelsea, the Club has issued the following statement.