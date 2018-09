La FIFA excluye a Oblak y a Bale de su lista a mejores jugadores del año

El italiano Gianluigi Buffon, el belga Thibaut Courtois, el español David de Gea, el costarricense Keylor Navas y el alemán Marc André Ter Stegen son los candidatos a mejor portero del once mundial de la FIFA y FIFPro, el sindicato de los futbolistas profesionales.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) anuncia este lunes la relación de 55 jugadores (5 porteros, 20 defensas, 15 centrocampistas y 15 delanteros) candidatos a entrar en el once mundial, elegidos en votación por 25.000 futbolistas de 65 países.

Los cinco porteros que han recibido más votos han sido Buffon; que la temporada pasada jugó en el Juventus y en la actual está en el PSG, Courtois; que perteneció al Chelsea y ya ha debutado con el Real Madrid, De Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid) y Ter Stegen (Barcelona), que entra por primera vez en la lista de candidatos.

Destaca la ausencia de Manuel Neuer (Bayern Múnich), el meta titular de Alemania en el Mundial en detrimento de Ter Stegen, y del eslovaco Jan Oblak, campeón de la Liga Europa con el Atlético de Madrid y el guardameta menos goleado de la Liga española.

El once ideal se anunciará el próximo 24 de septiembre, en Londres, durante la Gala de los Premios The Best, que entrega la FIFA a los mejores jugadores del Año.

Guardametas (5): Gianluigi Buffon (Italia/París Saint-Germain/Juventus FC), Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid CF/Chelsea FC), David de Gea (España/Manchester United FC), Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid CF), Marc-André ter Stegen (Alemania/FC Barcelona).

Defensas (20) : Jordi Alba (España/FC Barcelona), Daniel Carvajal (España/Real Madrid CF), Giorgio Chiellini (Italia/Juventus FC), Dani Alves (Brasil/París Saint-Germain), Diego Godín (Uruguay/Atlético de Madrid), Mats Hummels (Alemania/FC Bayern de Múnich), Dejan Lovren (Croacia/Liverpool FC), Marcelo (Brasil/Real Madrid CF), Yerry Mina (Colombia/Everton FC/FC Barcelona), Benjamin Pavard (Francia/VfB Stuttgart), Gerard Piqué (España/FC Barcelona), Sergio Ramos (España/Real Madrid CF), Thiago Silva (Brasil/París Saint-Germain), Kieran Trippier (Inglaterra/Tottenham Hotspur), Samuel Umtiti (Francia/FC Barcelona), Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool FC), Raphael Varane (Francia/Real Madrid CF), Sime Vrsaljko (Croacia/Internazionale/Atlético de Madrid), Kyle Walker (Inglaterra/Manchester City FC).

Mediocampistas (15) : Sergio Busquets (España/FC Barcelona), Casemiro (Brasil/Real Madrid CF), Philippe Coutinho (Brasil/FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City FC), Eden Hazard (Bélgica, Chelsea FC), Andrés Iniesta (España/Vissel Kobe/FC Barcelona), Isco (España/Real Madrid CF), N’Golo Kante (Francia/Chelsea FC), Nemanja Matic (Serbia/Manchester United FC), Luka Modric (Croacia/Real Madrid CF), Paul Pogba (Francia/Manchester United FC), Ivan Rakitic (Croacia/FC Barcelona), David Silva (España/Manchester City FC), Arturo Vidal (Chile/FC Barcelona/FC Bayern de Múnich).