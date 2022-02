Cancelo renueva con el City hasta 2027

El portugués Joao Cancelo ha ampliado su contrato con el Manchester City por dos temporadas más, hasta 2027. El lateral, que se ha convertido en una pieza indispensable en el esquema de Pep Guardiola, ha jugado 30 encuentros esta temporada, en los que ha marcado tres tantos y repartidos ocho asistencias.

Cancelo, de 27 años, extiende su compromiso con los cityzens hasta el verano 2027, después de llegar en 2019 procedente del Juventus de Turín.

He's staying! ?? We are delighted to confirm Joao Cancelo has signed a two-year contract extension! ?? #ManCity

"El City es un club fantástico y estoy muy feliz de haber firmado esta extensión. En el City tenemos todo lo que necesitamos para alcanzar nuestro máximo potencial, con una instalaciones increíbles, grandes compañeros y un entrenador fantástico", dijo Cancelo en declaraciones al club.

"No hay un sitio mejor para jugar al fútbol y es un placer trabajar aquí", añadió el portugués.

?? "City have taken my game to another level!"



