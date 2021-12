Cancelo, herido leve tras ser asaltado en su domicilio

El jugador portugués del Manchester City, Joao Cancelo, ha confesado en la noche de este jueves que fue víctima de un asalto a su domicilio mientras que se encontraba allí con su familia.

"Desafortunadamente, hoy he sido asaltado por cuatro cobardes que me han herido y lo han intentado con mi familia", señaló en su cuenta de Instagram.

El propio Cancelo asegura que "lo más importante es que mi familia y yo estamos bien" aunque esos asaltantes "han podido llevarse mis pertenencias y me han dejado con la cara en este estado".

El lateral luso añadió: "Después de muchos obstáculos en mi vida, este es uno más y lo superaré. Firme y fuerte, como siempre".

El Manchester City a través de su cuenta de Twitter también mostró su apoyo al Cancelo y a su familia y confiesan "estar costernados" por lo sucedido.

Tanto Cancelo como su familia están ayudando a la policia en las investigaciones, como apunta el club inglés.

Joao and his family are being supported by the Club and he is helping the police with their enquiries as they investigate this very serious matter. (2/2)