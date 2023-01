La caída a los infiernos de Dele Alli: El Besiktas quiere prescindir de él por su bajo rendimiento

Dele Alli va camino de convertirse en otro juguete roto del mundo del fútbol. A sus 26 años el centrocampista inglés, actualmente jugador del Besiktas, podría tener que dejar el conjunto turco después de que su club este muy descontento con su rendimiento. "Creo que no tiene un estado físico para merecer estar en el once. Su situación actual no cumple nuestras expectativas en términos de integridad del equipo. Evaluaremos su situación con el club", aseguró Senol Gunes, técnico del club tras la eliminación en Copa ante el Ankaraguçu.

Y es que el Besiktas quiere romper el contrato de cesión con el Everton y ya se habría puesto en contacto para hacerlo. El futbolista ha disputado 12 partidos en los que ha marcado dos goles. El punto de inflexión llegó en el duelo copero ante el modesto Sanilurfaspor cuando el inglés fue sustituido en el minuto 29 con su equipo perdiendo 0-2, desde entonces solo ha disputado un minuto.

Dele Alli salto al estrellato con 19 años en la temporada de debut en el Tottenham en la que marcó 10 tantos, la siguiente campaña se fue hasta los 18 goles y luego comenzó a bajar su nivel hasta ser traspasado al Everton donde tampoco ha cuajado. Cedido este verano a Turquía ahora el Besiktas quiere prescindir de un jugador que apuntó a superestrella.