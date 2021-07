Buffon, a sus 43 años: "Estoy motivado, puedo hacerlo bien durante otros cuatro o cinco años"

El portero italiano Gianluigi Buffon fichó este verano, a sus 43 años, por el equipo en el que comenzó su aventura futbolítica en 1995, el Parma. El club actualmente milita en la Serie B italiana y el veterano portero no duda en reconocer que todavía puede aportar mucho al equipo: "A mi edad, no tengo dudas sobre mi rendimiento. Me siento bien y he adquirido una experiencia que no me hace dudar de mi desempeño".

El italiano ha asegurado que volver a Parma es un reto muy especial: "A cierta edad, uno corre el riesgo de causar una mala impresión pero esto no es lo que pensaba cuando elegí Parma porque, en mi opinión, este equipo tiene las características adecuadas para poder ganar".

Buffon pretende acabar su carrera allá donde la empezó, se considera un afortunado y afirma: "Todavía conservo las ganas de asombrar y demostrar que soy portero y una persona especial. Por eso sigo adelante, tomando ciertos caminos y ciertos desafíos. Esta es la esencia de la vida, o al menos la mía".