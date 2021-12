Bronca entre Morata y Allegri después del cambio del delantero

Un gol olímpico del colombiano Juan Guillermo Cuadrado, rubricado a diez minutos del final por el argentino Paulo Dybala, fue suficiente para que la Juventus doblegara 2-0 este domingo al Génova y sumara su segunda victoria consecutiva en la Serie A italiana.

Pero este encuentro también nos dejó la imagen de la bronca entre el técnico Massimiliano Allegri y el delantero español Álvaro Morata.

El internacional español vio la tarjeta amarilla durante dicho encuentro en el minuto 72 y un minuto más tarde, fue sustituido por Moise Kean. Una vez ya cambiado, y al llegar a la altura de Allegri, las imágenes muestran una discusión entre el entrenador italiano y Morata.

Bronca Allegri y MorataCordon Press





Los micrófonos del estadio Allianz captaron a Allegri diciéndole a Morata: '¡Regalaste una falta, tienes que callarte!'. El delantero español respondió furioso: '¡¿Qué he hecho ?!'

Bronca Allegri y MorataCordon Press





Tras el partido, Allegri confirmó que no tenía pensado sustituirle, pero después de esa amonestación, ya decidió hacer el cambio. Morata, a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram decidió aparcar cualquier polémica: "Gran victoria. Siempre juntos. Fuera la polémica".

La semana pasada, el español fue suplente en la derrota por 1-0 ante el Atalanta y los aficionados del club le pitaron cuando salía del campo. En ese momento, Massimiliano Allegri, técnico del Juventus Turín, defendió al internacional español, quien en su opinión recibe críticas injustas e interesadas, en vez de ser juzgado por sus actuaciones en el campo: "No me gusta. Se ataca de forma interesada a Morata y eso no está bien" .