El delantero español Brahim Díaz, cedido en el Milan por el Real Madrid, aseguró este martes que los colores del club milanés "merecen que se dé todo, que se dé el cien por cien" y aseguró estar "muy contento" por jugar otra vez en el conjunto "rossonero" tras la experiencia vivida el curso pasado."Estoy muy feliz de estar aquí de vuelta en este gran club que es el Milan y muy contento por todo lo que hicimos el año pasado. Pero ahora toca una temporada más en la que daré mi máximo. Estos colores merecen que lo dé todo, que dé el cien por cien de mí y eso es lo que haré", dijo Brahim en una entrevista publicada por el Milan.

