El Bournemouth destituye a Scott Parker tras la derrota por 9-0 ante Liverpool

El Bournemouth comunicó este martes la destitución de su entrenador, Scott Parker, tras la abultada derrota sufrida el pasado fin de semana en la liga inglesa a manos del Liverpool en Andfield por 9-0.

El club informó de que Gary O'Neill se hará cargo de manera interina del equipo, que marcha decimoséptimo en la Premier, con una primera prueba este mismo sábado para el choque liguero ante el Nottingham Forest.

AFC Bournemouth can announce that the club has parted company with head coach Scott Parker.