Botellazo a Lucas Digne por celebrar un gol del Aston Villa en su vuelta a Goodison Park

Nuevo episodio de violencia en las gradas, esta vez en la Premier League, después de que un espectador haya lanzado una botella llena de líquido de color naranja que ha impactado en los jugadores del Aston Villa Lucas Digne y Matty Cash cuando celebraban en una esquina de Goodison Park el gol de su compañero Emi Buendia en el descuento de la primera parte.

Se enfrentaban en la 23ª jornada de la Premier League el Everton y el Aston Villa en un partido que suponía la vuelta del lateral izquierdo francés Lucas Digne al que fuera su estadio los últimos tres años y medio. El galo se marchó este mes de enero a Birmingham a cambio de unos 30 millones de euros tras su enfrentamiento con un Rafa Benítez que días después era cesado por los toffees.

Este sábado acudió con su nueva camiseta a celebrar el tanto del argentino Emi Buendia cuando varios aficionados de su exequipo le lanzaron un objeto que acabó impactando en él y en su compañero Cash. Ambos continuaron jugando e incluso disputaron los noventa minutos.

Police have arrested a supporter at Goodison Park for throwing a missile onto the pitch during today’s Premier League match against Aston Villa.