Bono, Munir, En Nesyri y Abde, convocados por Marruecos

Los sevillistas Bono, Munir y En-Nesyri y el barcelonista Abde han sido convocados por el técnico de la selección marroquí, Vahid Halilhodzic, para la Copa de África de Naciones (CAN), que se disputará en Camerún, del 9 de enero al 6 de febrero.



La lista, compuesta por 25 jugadores, fue anunciada por Halilhodzic, y en ella aparece también el defensa del París Saint Germain Achraf Hakimi, que como los sevillistas y Abde, muy utilizado por el primer equipo barcelonista desde la llegada de Xavi al banquillo azulgrana, se podrían perder un mes de competición.





?? Introducing your #AltasLions for the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Cameroon 2021! Ready to get going! ??#DimaMaghrib ???? #AtlasLions#Morocco#AFCON2021#Cameroonpic.twitter.com/l64H0DpcAm