El Bolton Wanderers, el nuevo equipo del pueblo

Toda persona que cotice en el Reino Unido posee ya una parte del Bolton Wanderers, histórico equipo de Inglaterra. Y es que el Gobierno británico, como parte de uno de sus planes de desarrollo, ha invertido en la empresa que compró el equipo en 2019, por lo que los contribuyentes, de alguna forma, ahora también son parte de uno de los fundadores del fútbol inglés.

Esto se debe a una iniciativa por parte del Tesoro británico para invertir en empresas que estén generando pérdidas, pero que tengan las perspectivas de crecer a largo plazo. Es decir, que necesiten dinero ahora y puedan devolverlo en el futuro. En la última hornada de inversiones por parte del Gobierno, una de las agraciadas ha sido Football Ventures (Whites), que tomó el control del Bolton en 2019.

Esta empresa es una de las 108 que el Gobierno ha unido a su proyecto esta semana, tal y como desvela el Financial Times, y que complemente el catálogo de 265 compañías en las que ha invertido el Tesoro. El objetivo de este fondo, creado en mayo de 2020 para solventar los problemas económicos de las empresas durante la pandemia, es proveer de dinero a 'start ups' y empresas que intenten innovar en sus diferentes actividades. En esta nueva oleada de inyecciones de dinero se incluye también una casa de apuestas, una cadena de cafés y una firma de ropa, por ejemplo.

Según explicó el propio Bolton, la inversión por parte del Estado supone un 8 % del club. Este dinero es un importante soporte para el Bolton, que no hace mucho estaba jugando en la Premier League y en Europa. La temporada 2011/2012 fue la última en la élite del Bolton, que atesora en su palmarés cuatro FA Cups, antes de que los problemas financieros hundieran al equipo. Llegaron a descender en 2019 hasta la League Two (Cuarta división inglesa), mismo año que se declararon en concurso de acreedores. Football Ventures (Whites) compró el club en agosto de 2019 y lo salvó de desaparecer. Esta temporada el Bolton marcha décimo quinto en la League One (Tercera división inglesa)