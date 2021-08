Bojan Krkic ficha por el Vissel Kobe de Iniesta

El delantero español Bojan Krkic jugará la próxima temporada en el Vissel Kobe de la J1 League japonesa, donde militan sus compatriotas Andrés Iniesta y Sergi Samper, ha confirmado este lunes el club nipón.

El jugador catalán, de 30 años, se mostró especialmente feliz de volver a coincidir con el centrocampista manchego, con el que ya compartió vestuario en el Barça. "No puedo esperar para empezar este maravilloso reto. Esta oportunidad es una de las mejores, tanto personal como profesionalmente", señaló en declaraciones a la entidad.

