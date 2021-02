Boateng abandona el Mundial de Clubes tras la muerte de su exnovia una semana después de su ruptura

El futbolista alemán Jérôme Boateng, del Bayern Múnich, decidió abandonar este miércoles el Mundial de Clubes que se está disputando en Catar por razones privadas, según explicó el entrenador germano, Hansi Flick, en la previa a la final ante Tigres que se celebra este jueves.

El técnico del Bayern evitó dar mayores detalles de las razones por las que Boateng decidió regresar a Alemania, aunque varios medios del país ya habían informado -antes de la comparecencia de Flick-, del fallecimiento de su expareja Kasia Lenhardt.

"Por supuesto, esto nos afectó a todos. Jérôme vino a mi habitación y me pidió que lo dejara viajar a casa", dijo Flick, tras lo cual agregó que naturalmente autorizó a Boateng.

El defensa y exjugador de la selección germana regresará a Alemania tras realizarse un test de coronavirus, explicó el entrenador. Boateng, de 32 años, no estará disponible para el Bayern Múnich "hasta nuevo aviso".

