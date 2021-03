El Birmingham hace oficial la salida de Aitor Karanka

El Birmingham City, club del Championship inglés, hizo oficial este martes la salida del entrenador español Aitor Karanka, y el fichaje de su sustituto, Lee Bowyer.

El técnico español, que llegó el pasado verano al Birmingham en sustitución de Pep Clotet, deja al equipo fuera de los puestos de descenso, en vigésimo primer lugar, tres puntos por encima del Rotherham, pero con cuatro partidos menos.





Sin embargo, los últimos resultados, en especial la derrota el fin de semana por 0-3 ante el Bristol City, ha terminado con la paciencia de los dueños del club, quienes han optado por un cambio en el banquillo para cubrir las deficiencias de la plantilla.

El Birminghan es un equipo que tenía como objetivo la salvación, pero que no contó con la inversión necesaria en fichajes en verano, cuando el club vendió a Jude Belligham por más de 10 millones de euros, más objetivos, pero no lo reinvirtió en nuevos futbolistas.





