Bernardo Silva: "Siempre respetaré al City; pase lo que pase, seguro que se hará de forma respetuosa"

Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, concedió una entrevista a ESPN para hablar de su futuro en el club inglés y su posible fichaje por el Barcelona. El portugués no cerró las puertas a una salida que le llevaría al club azulgrana, pero afirmó que siempre sería respetando a su actual equipo: "Siempre respetaré al Manchester City; pase lo que pase, seguro que se hará de forma respetuosa".





Bernardo Silva no reconoció en ningún momento que su deseo es irse al Barcelona pero dejó claro que sí le ha dicho a su club cuál es su deseo: "No tengo ni idea de lo que sucederá. He sido claro y saben lo que quiero. Si me quedo, daré lo mejor a este club".

El Barcelona no pierde de vista a Bernardo Silva, jugador por el que se ha metido en la pelea el París Saint Germain. En el club están tranquilos porque Joan Laporta ya ha hablado con Jorge Mendes, su representante, y ya cuentan con su aval. En el caso en el que salga Frenkie De Jong irán a por el mediapunta portugués.

Guardiola no sabe si podrá contar con él



El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró este viernes que quiere que Bernardo Silva siga en el club inglés, actual campeón de la Premier, pero reconoció que no sabe qué pasará con el jugador portugués, pretendido, entre otros, por el FC Barcelona o el París Saint-Germain.



Durante la rueda de prensa previa al comienzo de la liga inglesa este fin de semana, el técnico español señaló que, "en ocasiones, los caminos se separan", tras ser preguntado por la salidas de varios pesos pesados este verano y, en concreto, por la posible marcha de Silva.

"El deseo del jugador, sobre todo, es lo más importante. Por supuesto, me encantaría que Bernardo siguiera aquí, es un futbolista especial para nosotros. Pero no sé qué va a pasar", aceptó Guardiola.



El preparador catalán afronta con filosofía la posible marcha del centrocampista luso "porque el fútbol es así", dijo, y porque en estas situaciones manda "el deseo del jugador": "No seré yo el que frena el deseo de una persona. La vida de un futbolista es tan corta, sin darte cuenta casi se acaba. El jugador tendrá que sentarse a hablar con el club y yo nunca me he involucrado en eso", explicó Guardiola.