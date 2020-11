Beckenbauer: "Ahora todo el mundo se ríe de nosotros"

El exfutbolista alemán Franz Beckenbauer se manifestó a favor de que Joachim Löw continúe como seleccionador alemán y también abogó por el regreso de Thomas Müller al combinado nacional tras la derrota por 6-0 sufrida ante España, por la que "todo el mundo se ríe" de Alemania, según señaló este viernes al diario germano Bild.

"Thomas Müller daría impulso al equipo, como en el Bayern en las fases difíciles de juego", dijo el exjugador de 75 años en una entrevista en el periódico alemán. Con respecto al seleccionador Löw, el extécnico de la selección campeona del mundo de 1990 se mostró a favor de su continuidad. "Por supuesto que debe continuar y abordar la Eurocopa. El partido, al fin y al cabo, le ayuda a sacar nuevas conclusiones", indicó.

A la pregunta de si la transformación forzada por Löw debería ser cortada ahora y si no debería haber un regreso no solo de Müller, sino también de Boateng y Hummels, Beckenbauer fue claro. "Si no funciona en los últimos tres partidos internacionales en marzo antes de la Eurocopa, 'Jogi' tendrá que cambiar de rumbo", señaló. Löw descartó del combinado germano a los tres campeones mundiales de 2014 en primavera de 2019 para dar más oportunidades a jugadores más jóvenes.

Sobre el partido contra España, el 'Kaiser' dijo que hay que superarlo. "El equipo alemán no hizo nada, tuvo un apagón total. Ahora el mundo se ríe de nosotros. Afortunadamente, malas actuaciones así son raras en la selección alemana. Por eso, no hay que exagerar", apuntó. Beckenbauer señaló, sin embargo, que el equipo de Löw tiene un "problema de liderazgo en el campo de juego". "Necesitas un líder, justamente cuando las cosas no van bien", agregó.

La derrota por 6-0 en la Liga de Naciones fue la mayor derrota de una selección nacional alemana en un partido oficial en la historia de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).