El Bayern Múnich ofrece 70 millones más objetivos por Harry Kane

El Bayern Múnich sigue buscando un delantero y parece que Harry Kane es su principal objetivo en este mercado de verano. Según The Athletic, los bávaros habrían presentado este lunes, una oferta de 70 millones de euros más objetivos por el delantero del Tottenham.

?? EXCLUSIVE: Bayern Munich have today submitted an official proposal to sign Harry Kane from Tottenham Hotspur. #FCBayern written offer to #THFC for 29yo striker worth €70m + add-ons. England captain has 1yr left of existing Spurs contract @TheAthleticFChttps://t.co/2EDdre3uiG