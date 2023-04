Bale: "¿Volver al fútbol para jugar en el Wrexham? Me interesa más que su dueño me invite a jugar al golf"

Gareth Bale colgó las botas hace cinco meses, cuando Gales fue eliminada en la fase de grupos del Mundial de Qatar. Desde entonces, el exmadridista permanece alejado del fútbol disfrutando de su familia y el golf, sus dos grandes pasiones. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores de un posible retorno que él se ha encargado de desmentir.

El Wrexham de Ryan Reynolds asciende al fútbol profesional Hace dos años y medio los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney compraron uno de los clubes más antiguos del mundo. Ahora, el equipo asciende a la League Two. 23 abr 2023 - 12:22

Todo surge tras el ascenso a la League Two del Wrexham. El club galés, uno de los más antiguos del mundo, es propiedad de dos reconocidos actores de Hollywood: Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Y según la prensa británica ambos estarían intentando convencer a Bale para que salga de su retiro y recale en su equipo la próxima temporada.

Este viernes, Gareth Bale acudía a una gala de premios y era cuestionado por la presentadora por su posible vuelta al fútbol. Tajante negaba cualquier vuelta y bromeaba con ello: "¿Hay algo que te tiene a volver al fútbol, como por ejemplo el Wrexham? No, me interesa más que Rob me invite a jugar al golf. Estoy feliz como estoy, pasando tiempo con mis hijos y mi esposa y recuperando el tiempo perdido. Simplemente disfruto de mi vida familiar y juego al gol", aseguró el exmadridista.