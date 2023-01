Bajcetic, la joya española de 18 años, renueva con el Liverpool hasta 2027

Una perla está empezando a salirse en el Liverpool, y se llama Stefan Bajcetic. El hijo de Srdan Bajcetic, el excentrocampista serbio que jugó en el Celta y que ahora entrena al filial celeste, ha renovado con el conjunto 'red' hasta 2027, firmando una extensión de contrato de cuatro años más.

Bajcetic, centrocampista que también puede jugar de central, se convirtió este año en el tercer jugador más joven en marcar con la camiseta del Liverpool en la Premier. Lo hizo en la victoria ante el Aston Villa (1-3), con 18 años, 2 meses y cuatro días, por detrás de nombres como Michael Owen y Raheem Sterling. También es el segundo jugador español más joven en anotar en la competición, por detrás de Cesc Fábregas.

“It feels amazing. It's something I've been dreaming of in these two years I've been here and something that I've been working hard for as well.”



Stefan Bajcetic reflects on his new long-term deal ??