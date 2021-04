El ex atlético Alessio Cerci rescinde su contrato con el Arezzo de Serie C tras una pelea con un compañero

Después de finalizar su contrato con la Salernitana de Serie B el pasado verano, Cerci firmó con el Arezzo de Serie C. Sin embargo, no ha sido por sus goles y su buen juego, por lo que ha sido noticia el ex jugador del Atlético de Madrid.

Seis meses después de su llegada, el club de la Toscana ha anunciado la rescisión de su contrato. Y es que, el 25 de marzo el Arezzo comunicó que Cerci era apartado del equipo. El motivo fue el de que protagonizó una pelea con un compañero.

Un futbolista que no levanta cabeza desde que fichara por el Atlético de Madrid. Llegó al conjunto rojiblanco en 2014, cuando venía de explotar con el "EuroTorino": 13 goles y 11 asistencias, su fichaje por 14 millones de euros. Sin embargo, nunca terminó por ganarse la confianza del 'Cholo' Simeone.

Milan, Genoa y Ankaragücü fueron sus siguientes equipos, antes de llegar al Arezzo y en a penas seis meses allí, romper su contrato con la entidad italiana.