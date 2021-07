Así lucen las nuevas equipaciones del Venezia para su debut en Serie A; agotadas en menos de 24 horas

El conjunto italiano, Venezia FC, reveló que equipación usará para su temporada de debut en la Serie A, un diseño elaborado por Kappa que ha causado furor en los aficionados.

La primera equipación es una camiseta con textura de pared veneciana. La base negra está adornada con elementos dorados de iglesias, monumentos y palacios de la ciudad. Sus estrellas están inspiradas en la Basílica de San Marco.

En la página web ya no se puede comprar este modelo, agotado en menos de 24 horas en todas sus tallas.

21/22 Home Shirt. Pre-order on https://t.co/MrjQ7bSaAw . Shipping globally from 16 August. #ArancioNeroVerde ?????? pic.twitter.com/TwGamkNOMv

Este viernes presentaron también la segunda equipación, solo agotada en algunas tallas, aún se puede adquirer en la web del club. Color crema con los clásicos naranja, verde y negro del Venezia. Inspirada en la ciudad. La textura con motivos triangulares recuerda la tradición de los mosaicos venecianos.

21/22 Away Shirt.



Pre-order on https://t.co/MrjQ7c9LZ6. Shipping globally from 19 August. #ArancioNeroVerde ?????? pic.twitter.com/mWCm4SX0gL