El Arsenal suspende la venta de su nueva camiseta por un error de impresión

El Arsenal ha suspendido la venta del modelo de 110 libras (130 euros) de su nueva camiseta, por un error de impresión. Esta vestimenta servía como homenaje a "Los Invencibles", el Arsenal que hace veinte años conquistó la Premier League sin perder un solo partido. Sin embargo, en las equipaciones hay un error de impresión, que mostraba que el total de partidos era de 32 en lugar de los 38 que se disputaron.

