El Arsenal incorpora al lateral Nuno Tavares por 8 millones de euros; Hysaj se despide del Nápoles

El Arsenal se ha hecho con los servicios del lateral izquierdo Nuno Tavares por unos ocho millones de euros. Tavares, de 21 años, supone el primer fichaje de los de Mikel Arteta este verano y llega para hacerle la competencia al escocés Kieran Tierney.

Procedente del Benfica, disputó 25 encuentros con los lisboetas, además de haber debutado con la selección portuguesa sub21.

