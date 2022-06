Argentina se acuerda de Mbappé tras ganar la 'Finalissima'

Argentina se coronaba este miércoles en Wembley como campeón de la 'Finalissima', la competición recuperada por la FIFA este 2022 y que enfrentaba al campeón de la Eurocopa con el de la Copa América. El triunfo de la albiceleste sobre Italia fue incontestable y Di María, Lautaro Martínez y Dybala sellaron un 0-3 que pudo ser mucho más holgado.

Y en plena celebración varios jugadores argentinos se acordaron de las palabras que en los últimos días había pronunciado Kylian Mbappe en una entrevista al ser preguntado por el fútbol sudamericano: "Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. El fútbol no está tan avanzado como en Europa, se vió en los últimos mundiales".

Lautaro, Di María y Dybala convierten a Argentina en campeón de la 'Finalissima' La selección liderada por Leo Messi ha vencido con autoridad a Italia en Wembley gracias a los goles de Lautaro, Di María y Paulo Dybala. 01 jun 2022 - 20:11

Tras el partido, el diario Olé, el medio de cabecera en el país se acordó de Mbappé y sus palabras con un emoticono de sorpresa que acompañaba las palabras del jugador.

Ya en la previa del partido Lautaro Martínez había asegurado que "Argentina y Brasil tienen jugadores de muchísima jerarquía, de un gran nivel. Brasil, como nosotros, tiene a la mayoría jugando en Europa. Me pareció una declaración injusta" a lo que Emiliano Martínez añadió que "Bolivia en La Paz, Ecuador afuera con 30 grados, Colombia que no podés respirar. Pero bueno, ellos siempre juegan en canchas perfectas, con la cancha mojadita y no saben lo que es jugar y viajar en Sudamérica".

??????? Dibu Martínez, mano a mano con TyC Sports, se refirió a los dichos de Kylian Mbappé sobre la competitividad de Argentina y Brasil en las Eliminatorias.



?? "Los europeos no saben lo que es jugar en Sudamérica". pic.twitter.com/DJQC58E2wy — TyC Sports (@TyCSports) May 27, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ahora después de su exhibición ante Italia, a menos de seis meses para el Mundial y tras una racha de 32 partidos consecutivos sin perder, Argentina mete miedo al resto de sus rivales por el título pese a lo que opine Mbappé.