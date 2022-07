Argelia, China, Grecia, Libia, Rumanía, Arabia Saudí y Turquía, en la lista negra del sindicato FIFPRO

El sindicato mundial de futbolistas (FIFPRO) ha aconsejado a los jugadores profesionales que no firmen contratos con clubes de Argelia, China, Grecia (Super League 2), Libia, Rumanía, Arabia Saudí y Turquía por las violaciones contractuales sistemáticas y generalizadas en esos países.

FIFPRO ha hecho pública esta advertencia y ha animado a los jugadores que tengan dudas o preguntas a que se pongan en contacto con sus sindicatos nacionales o directamente con FIFPRO.

