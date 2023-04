Un árbitro polaco llega borracho al AEK-Aris, de la Liga griega, y tiene que ser sustituido

Episodio surrealista el que ha ocurrido en la previa de la disputa del encuentro entre el Aris de Salónica y el AEK de Atenas, uno de los partidos más calientes de la liga griega. Según ha informado SDNA, el colegiado de ese partido, el polaco Pavel Raczkowski, habría llegado borracho al vuelo hacia el partido e incluso se habría confrontado a varios pasajeros. Esto habría provocado que haya sido reemplazado por árbitros locales, según señalan en el país, algo que ha indignado al AEK.

La cronología de los hechos es la siguiente. El polaco Raczkowski fue elegido por la Federación helena para pitar este partido. En Grecia es habitual que escojan a colegiados extranjeros, sobre para pitar partidos de mucha tensión. Hasta ahí, todo es habitual. Es en el vuelo cuando empiezan los problemas, Según cita SDNA, Raczkowski y sus tres compañeros arbitrales empezaron "a hablar mal del fútbol griego y a ingerir gigantescas cantidades de alcohol".

What we know.



EPO ref boss has met the referees.



They deny all allegations.



Polish media state PAO fans on the flight were the antagonists.



Some witnesses say it’s fake news, others say it’s real.



Aris are unwilling to play the match with Greek refs.



