El árbitro del Milan-Spezia se enfrenta a una suspensión 'larga' por su grave error en el final del partido

El árbitro Marco Serra, que cometió un grave error este martes en el Milan-Spezia de la Serie A al anular el gol del posible triunfo de los locales por pitar con demasiada prisa una falta, se enfrenta a una suspensión que podría ser larga debido a las consecuencias de su decisión. El error se produjo en el momento clave del partido de San Siro, en el minuto 92, cuando Serra pitó una falta a favor del Milan en el momento en el que el balón llegaba al brasileño Junior Messias, quien superaba al portero y anotaba el posible 2-1.

