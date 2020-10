El Apollon Limassol permitirá a sus aficionados elegir el equipo titular

El Apollon chipriota dará a sus aficionados la opción de elegir la alineación titular de su equipo en el derbi amistoso del próximo 9 de octubre frente al Aris Limassol.

Aquellos seguidores que posean 'fan tokens' del Apollon pueden votar a través de la aplicación de Socios.com qué once jugadores quieren que salten al campo y la disposición táctica, como parte de una iniciativa que pretende afianzar la relación del club con sus aficionados.

"Queremos tener la conexión más íntima y cercana con nuestros seguidores para poder representarlos de la mejor manera posible", dijo el entrenador del Apollon, Sofronis Avgousti, en un comunicado. "Vamos a dar a los fans la oportunidad de ayudarme a mí y al resto del equipo. Espero que valoren esta oportunidad y el hecho de que tengamos en cuenta su opinión", apuntó.

�� AND WE ARE LIVE!



�� For the first time ever, $APL token holders can choose the formation for next week's friendly match!



�� Download the @socios App ������ (https://t.co/UdidYkADwk), get your $APL tokens and vote!#BeMoreThanAFan#NotJustAnotherPoll#ApollonFCpic.twitter.com/fttVkUesG3