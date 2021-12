La Premier anuncia el aplazamiento de los duelos Leeds-Aston Villa y Arsenal-Wolves

La Premier League inglesa anunció este domingo el aplazamiento de los duelos entre el Leeds y el Aston Villa y el Wolves y el Arsenal por los casos de coronavirus o lesiones en ambos equipos.

El cuadro de Leeds, que en lo deportivo atraviesa su momento más delicado con Marcelo Bielsa, está golpeado por un brote de COVID que le hizo solicitar el aplazamiento del duelo que tenía el martes, en la jornada 20 de la Premier, ante el Aston Villa.





Our trip to @Arsenal on Tuesday 28th December has been postponed, with Bruno Lage having an insufficient number of players available to fulfil the fixture.



