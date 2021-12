Aplazado el Brentford-United por el brote de COVID en el equipo de Manchester

El partido de la Premier League inglesa entre el Brentford y el Manchester United, que se iba a jugar este martes a las 20.30 horas, ha sido aplazado debido al brote de covid que afecta a jugadores y empleados del equipo de Cristiano Ronaldo, informó el club en su página oficial.

The Premier League has confirmed that our game against Brentford on Tuesday has been postponed.#MUFC | #BREMUN