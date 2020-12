Se aplaza el Aston Villa-Newcastle por el aumento de casos de COVID-19

El partido de la Premier League entre el Aston Villa y el Newcastle United del próximo viernes ha sido aplazado por el aumento de casos de la COVID-19 en la ciudad deportiva de las 'Urracas'. El encuentro se tenía que disputar el 4 de diciembre, pero varios empleados y jugadores del Newcastle han dado positivo en los últimos días, lo que ha provocado el cierre de su ciudad deportiva.

El club del norte de Inglaterra pidió que el encuentro se aplazara y el consejo de la Premier League ha anunciado que se ha concedido el aplazamiento porque el Newcastle no se puede "entrenar de forma adecuada y segura para el partido del viernes".

Following a Premier League Board meeting today, Newcastle United’s fixture at Aston Villa, due to be played at 20:00 GMT Friday 4 December, has been postponed



