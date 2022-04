Antonio Conte niega estar negociando con el PSG: "Son fake news y mentiras"

Antonio Conte, técnico del Tottenham, ha desmentido estar en contacto con el PSG para ser su entrenador la próxima temporada. "Fake news y mentiras" es como ha calificado el italiano a los rumores que le acercaban al conjunto parisino. "Obviamente es bueno que otros clubes aprecien mi trabajo, pero eso es una cosa", expresó.

"La verdad es que no me gusta que la gente intente inventarse noticias, hablar o crear problemas. No está bien, no es justo para los clubes involucrados, ni para mis jugadores". Así de claro fue Conte centrándose en su presente: el Tottenham en la Premier League.

En cuanto a su situación contractual, el italiano tiene contrato con el conjunto inglés hasta 2023, con el que firmó un acuerdo de 18 meses el pasado mes de noviembre. "Este tipo de situaciones me dan risa, pero también creo que la gente que dice este tipo de cosas debería mostrar respeto por los que estamos involucrados en la situación y no inventar noticias falsas o decir muchas mentiras", informó Conte.