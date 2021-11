Andriy Shevchenko, nuevo técnico del Génova

El ucraniano Andriy Shevchenko se convirtió este domingo en el nuevo técnico del Génova, de la Serie A italiana, con un contrato hasta 2024, informó el club genovés en una nota oficial.

"El Génova CFC anuncia que Andriy Shevchenko ha alcanzado un acuerdo con 777 Partners (dueño del club) y guiará al 'Grifone' hasta el 30 de junio de 2024", se lee en el comunicado del club.

