André Onana sale ileso de un aparatoso accidente con su coche

El futbolista André Onana salió ileso de un aparatoso accidente de coche que sufrió en las últimas horas.

Onana viajaba desde la capital de Camerún, Yaoundé, a Douala, donde estaban convocados los futbolistas de la selección camerunesa para preparar la eliminatoria de clasificación para la Copa del Mundo frente a Algeria.

Medios locales informaron del buen estado de salud del futbolista pese al violento impacto que dejó absolutamente destrozado el frontal del vehículo.

Andre Onana came out of the accident along the Yaounde-Douala highway unscathed.This is him in camp in Douala this Tuesday, March 22. He is ready for real business #FIFAWC2022Q but will have to undergo medical examinations pic.twitter.com/2Qs3jGcZyw