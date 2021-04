Ander Herrera: "No puedo quedarme callado, no creo en que los ricos roben lo que el pueblo creó"

El mundo del fútbol puede estar viviendo un momento histórico con la creación de la Superliga con los equipos más poderosos del fútbol europeo.

Ander Herrera, jugador español del PSG, se ha mostrado contrario a esta competición. Hay que recordar que el PSG no está dentro de los doce equipos fundadores de la Superliga, aunque muchos señalan que podría acudir como miembro invitado.

El comunicado de Ander Herrera es el siguiente:

"Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de las aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes.

Si esta Superliga avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones

Amo el fútbol y no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta".