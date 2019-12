Ancelotti, presentado como nuevo entrenador del Everton

El nuevo entrenador del Everton, Carlo Ancelotti, ha asegurado este lunes en su presentación como nuevo inquilino del banquillo de los 'toffees' que su "sueño" es llevar al equipo a las posiciones de privilegio de la Premier League lo antes posible, sacando el máximo rendimiento a su historia y carácter.

"Me encanta entrenar, me encanta administrar y me apasiona mi trabajo. Ahora trabajo para el Everton, un club fantástico, y mi sueño es llevar al Everton a los primeros puestos de la Premier League lo antes posible", manifestó en rueda de prensa en Goodison Park.

Ancelotti, once días después de ser despedido en el Nápoles, fue anunciado el fin de semana como nuevo técnico del Everton, equipo al que llega después de haber entrenado también a Real Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Milan, Juventus o Chelsea, su única experiencia previa en la Premier League.