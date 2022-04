La amenaza que recibió Maguire: "O dejas el United en 72 horas o detonaré tres bombas en tu casa"

El capitán del Manchester United, Harry Maguire, ha vivido en los últimos días una situación muy complicada y peligrossa, después de que el jugador inglés tuviese que abandonar su domicilio particular tras recibir varias amenazas de bomba. Varios medios apuntan que estas amenzas estarían alimentadas por la mala temporada que está cosechando el central de la selección inglesa en los 'Red Devils'.

BREAKING: Harry Maguire has received a bomb threat to his home in the last 24 hours.pic.twitter.com/6yBOyFVyMj