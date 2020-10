El jugador del Olympique de Marsella, Álvaro González, concedió una entrevista a Dragoon para hablar sobre la polémica con Neymar tras el partido ante el PSG y en el que el brasileño le acusó de insultos racistas. El defensa español habló de los graves problemas que tuvo desde que Neymar hizo esas acusaciones, que no se han podido probar: "Recibí más de 2 millones de mensajes en mi móvil, muchos con amenazas de muerte a mi y a mis padres. He pasado miedo y he estado noches sin dormir".