Al-Khelaifi: "Florentino quiso hablar sobre la Superliga, fui muy duro con él"

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, ha repasado la actualidad deportiva en una al medio británico BBC. El directivo del club parisino ha dejado ver su punto de vista sobre la Superliga, los partidos contra los grandes, del PSG e incluso ha desvelado que mantuvo una reunión con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

La Superliga europea continúa siendo una amenaza para los clubes: "Con la ESL o sin ella, odio decir Superliga, estás hablando de tres clubes, Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín. Saben que no hay posibilidades. Además, hay cosas más importantes, la gente se está muriendo en Ucrania y no tiene dónde dormir, ¿y estamos peleando por la Superliga? El problema con los clubes de ESL es que no tienen ni estabilidad, ni una visión financiera a largo plazo".

En cuanto a este proyecto, Al-Khelaifi habló sobre su relación con Florentino Pérez en la que desveló que el propio presidente del Real Madrid le habló en el partido de Champions diciéndole "tenemos que llegar a un punto en el que podamos hablar contigo". El directivo del PSG fue duro con Florentino, al que le respondió que "estaba feliz de hablar, pero si iba a hacer cosas a mis espaldas, no estaba interesado".

Un club con el PSG siempre quiere jugar con los mejores, pero rechazó formar parte de los clubes de la Superliga porque "quiero jugar esos partidos, claro que sí, pero no podemos decir: 'Eres un club pequeño, estás fuera'. Tiene que ser un sistema abierto, bajo el órgano de gobierno, donde haya respeto para todos".

No hay que olvidar que el club parisino fue invitado al proyecto al que Al-Khelaifi afirmó que "podría haber tomado el cheque [ESL] por 400 millones de euros. Me invitaron, pero cuando dije que no, dijeron que no me invitaron, eso los resume". Además, si "hubiera pensado en mí mismo, podría haberlo hecho" en la pandemia, pero el directivo del PSG lanzó una pregunta: "¿Qué pasa con el ecosistema, los fans y los valores que representas?"

Algo que no ha pasado de largo es el modelo de negocio del PSG, ¿es bueno o malo para el fútbol?"Imagina que no hubiera habido inversión en los últimos años.El fútbol se habría derrumbado, te lo prometo". En cuanto a su club, confirmó que es "un fondo de inversión" en el que compraron por "70 millones de euros". A partir de ese momento "hemos recibido ofertas multimillonarias" porque el objetivo de los parisinos es construir una marca "como una inversión real, en los equipos masculinos y femeninos".