El Ajax tuvo que lidiar con otro Caso Overmars: Winston Bogarde, acusado de acoso sexual

El director de asuntos futbolísticos, Marc Overmars, dejó el Ajax después de enviar "mensajes inapropiados a varias compañeras", según confirmó el club hace unas semanas.

"Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento y cómo habían afectado a otros. Desafortunadamente, no me di cuenta de la línea que estaba atravesando, pero eso me ha quedado claro en los últimos días. Sentí una enorme presión. Pido disculpas", explicó Overmars en declaraciones recogidas en la web del conjunto neerlandés.

Tras conocerse este Caso Overmars, el medio neerlandés 'NRC informa este martes, que en el año 2020, el exdefensa del Barcelona, y entrenador ayudante de Erik Ten Hag, Winston Bogarde, envió mensajes inapropiados de índole sexual a una mujer.

Según recoge 'NRC', la mujer interpretó esos mensajes como 'acoso sexual' y procedió con la denuncia. Según un psicólogo, la mujer en cuestión sufrió un grave daño psicológico. El Ajax investigó esta situación a través de una agencia externa, pero dictó que todo este asunto era índole privado y mantuvo a Bogarde en su cargo.

La mujer también envió una queja por escrito sobre un "comportamiento transgresor grave" de un empleado del Ajax entre agosto de 2019 y septiembre de 2020.

Después de una consulta entre el abogado de la mujer y el Ajax, se llamó a una agencia de investigación independiente a finales de 2020 en nombre del club.

La agencia se encargó de investigar el "acoso sexual y/u otro comportamiento indeseable" por parte del empleado y asesorar sobre posibles sanciones. La investigación duró casi seis meses, en parte debido a los cientos de mensajes de WhatsApp, películas e imágenes que hubo que ver.

Todo este asunto acabó ocasionando a la mujer graves trastornos postraumáticos.