El Ajax funde su trofeo para repartirlo entre sus 42.000 abonados en forma de estrellas

"Parte de la victoria. Parte de la historia. Parte del Ajax. Literalmente. Para ti".

Con ese mensaje, en Ajax acompaña el vídeo en el que se anuncia la forma que tiene el club neerlandés de agradecer a sus abonados el apoyo esta temporada, en la que se han proclamado campeones de la Eredivisie por 35ª vez.

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax



Literally. For you. ��#XXXVpic.twitter.com/Bllbh9M4tA