El Ajax amplía el contrato del técnico Ten Haag hasta 2023

El Ajax y Erik ten Hag han llegado a un acuerdo para ampliar la vinculación del técnico con el club "ajacied" hasta el 30 de junio de 2023, con lo que se asegura continuidad ante el interés de equipos potentes del continente de contar con sus servicios.

Según informa la entidad de Amsterdam este viernes, ambas partes firmaron la continuidad del entrenador de Haaksbergen (2 febrero de 2970) por otra campaña más, ya que su actual contrato expiraba el 30 de junio de 2022.

