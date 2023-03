El agente de Kvaratskhelia: "Quiere jugar en el Real Madrid, su padre y yo somos del Barça"

Uno de los futbolistas más destacados esta temporada en todo el fútbol internacional es georgiano, y se llama Kvicha Kvaratskhelia. El delantero del Nápoles, líder de la Serie A con 18 puntos de ventaja sobre el Inter de Milán, está brillando con luz propia en el equipo de Luciano Spalletti, formando una dupla letal con el 9 del equipo napolitano, Victor Osimhen, algo que provoca que ambos sean objeto de deseo de gran parte del fútbol europeo.

Sobre ese tema ha hablado su agente, Majuma Jugeli, en una entrevista con el medio GeoTeam, señalando que el georgiano tiene un gran deseo: jugar en el Real Madrid. "Su padre y yo somos fans del Barcelona, pero él quiere jugar en el Madrid y ama al Madrid. Es un jugador para este nivel, puede estar en cualquier equipo. Él es madridista", señaló Jugeli.

Eso sí, ha querido cerrar filas sobre el futuro de Kvara. "No hay prisa por renovarle, porque a Khvicha le gusta Nápoles. No jugará en otro equipo italiano tras el Nápoles. Eso es lo que no quiere, luego puede pasar cualquier cosa", añadió al respecto el agente del jugador georgiano.

No es la primera vez en la que Kvicha demuestra su deseo de jugar en el Real Madrid. En noviembre, el actual futbolista del Nápoles ya dijo que tenía una predilección a la hora de elegir equipo con el que ganar la Champions League."Quiero ganar la Champions algún día con el Real Madrid. Son los mejores y es un equipo con el que querría jugar algún día", explicó. Un futbolista del que se hablará mucho este verano, y con razón.