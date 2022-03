Aficionados del Chelsea corean el nombre de Abramovich durante el minuto de solidaridad con Ucrania

Este sábado se enfrentaban en la 28ª jornada de la Premier League el Burnley y el Chelsea en el estadio de Turf Moor. En la previa del encuentro, como en todos los demás, se guardó un minuto de solidaridad por las víctimas de la invasión rusa de Ucrania que fue lamentablemente empañado por los hinchas blues.

Varios aficionados del Chelsea aprovecharon la ocasión para entonar cánticos de apoyo a su dueño Roman Abramovich que se ha visto obligado a poner a la venta el club debido a su cercanía a Vladimir Putin y las amenazas del Reino Unido de confiscarle sus bienes e inmuebles.

"It was not the moment to do this."



Chelsea boss Thomas Tuchel has reacted to Chelsea fans singing Roman Abramovich's name during Ukraine applause. pic.twitter.com/6uXhM5dNQp