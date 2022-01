Acusan a un DJ argentino de contagiar el coronavirus a Messi y él se defiende

El PSG anunciaba este domingo el positivo por coronavirus de cuatro de sus futbolistas, entre ellos dos españoles (Juan Bernat y Sergio Rico) y una de sus grandes estrellas: Leo Messi. Tras conocer el contagio arrancaba los rumores de cómo había podido contagiarse Messi y en las redes sociales se apuntaba un nombre: El DJ Fer Palacio con el que el futbolista había compartido recientemente una fiesta.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

Hace unos días Fer Palacio acudió a los premios de un conocido streamer de Twitch en los que hubo varios casos de Covid-19. El DJ debía haberse aislado por ser contacto estrecho, pero poco después se le vio en otro 'sarao' junto a Leo Messi. De la foto entre ambos muchos dedujeron erróneamente quién podía haber contagiado al capitán de la albiceleste.

Palacio ha tenido que publicar un mensaje en su cuenta de Instagram para defenderse de las acusaciones: "Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid".

Además, ha tenido que subir a su cuenta de Twitter una prueba PCR en la que demuestra que no está contagiado para acabar con los rumores.