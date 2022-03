Se abre la puja por el Chelsea: Conor McGregor y el dueño de INEOS entre los interesados

Roman Abramovich ha puesto en venta el Chelsea. El actual campeón de Europa va a cambiar de propietario debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ha comenzado la subasta por hacerse por uno de los mejores clubes del mundo y a un precio de saldo. Son varios los interesados, pero no todos pueden hacer efectivo en solitario al coste de una operación que rondaría los 7.000 millones de euros teniendo en cuenta la deuda que la entidad tiene con Abramovich, el precio de las acciones y la inversión en la remodelación de Stanford Bridge.

Entre los pretendientes se encontraría, según informa The Sun, Sir Jim Ratcliffe, el hombre más rico del Reino Unido con una fortuna estimada en más de 34.000 millones de euros. El magnate, dueño de la empresa INEOS, es socio del Chelsea y ya ha sido relacionado con el club en otras ocasiones.

Su intención sería la de presentar una oferta a través del conglomerado que debería rondar los 3.600 millones de euros, cantidad que según la prensa inglesa demanda Abramovich para deshacerse del Chelsea, cuatro veces más de lo que llegaron a pagar los Glazer por el United hace 17 años.

Jim Ratcliffe es uno de los grandes mecenas del deporte británico en los últimos años. El nombre de su empresa petroquímica aparece relacionado a la Fórmula 1, la vela, el ciclismo, el rugby o el fútbol. Es propietario del Niza de la Ligue 1, patrocinador principal de la escudería Mercedes y de la selección neozelandesa de rugby y tiene uno de los mejores equipos ciclistas del mundo con figuras como Egan Bernal, Geraint Thomas o Richard Carapaz.

Otro de los interesados sería el suizo Hansjörg Wyss, el hombre más rico de Suiza y que ya informó en su país que se le había ofrecido la compra del club. Sin embargo, Wyss no dispone de capital suficiente para afrontar en solitario la operación y debería buscar socios para acometerla.

