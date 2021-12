La Roma cierra con victoria una discreta fase de grupos

Los tantos de Tammy Abraham y de Borja Mayoral impulsaron a la Roma hacia la victoria frente al CSKA Sofía (2-3) y hacia el liderato del grupo C de la Liga Conferencia, competición en la que el cuadro italiano ha firmado una actuación discreta con sobresaltos.



Finalmente, el equipo dirigido por José Mourinho ha terminado en el lugar que imponía el guión y la lógica, el primer puesto. Ante rivales muy inferiores como el CSKA Sofía, el Bodo/Glimt y el Zorya, era la plaza obligada a la que tenía que llegar si no quería generar dudas.



Sin embargo, el camino hasta el liderato y los dieciseisavos de final estuvo marcado por el bochornoso tropiezo frente al Bodo/Glimt, que ganó 6-1 en Noruega y después se permitió el lujo de sumar un empate (2-2) en Roma que incluso llegó a hacer peligrar la clasificación del conjunto italiano.





?? EARLY RESULTS ?? Who impressed? ?? ? Partizan and Randers progress ?? Roma claim top spot in Group C #UECL

El Tottenham-Rennes fue aplazado por el brote de covid en el equipo inglés, que tiene a ocho jugadores y a cinco trabajadores del club contagiados.





We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club.



Full statement ??