El TAD da la razón al Villarreal y le devuelve los seis puntos que le quitó la RFEF por no llevar sus parches

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha estimado este martes el recurso formulado por el Villarreal CF en relación a la polémica del parche federativo en las camisetas y ha resuelto en favor de la devolución de los seis puntos descontados por el Comité de Competición de la RFEF al Villarreal Femenino el pasado mes de noviembre.

El club castellonense no fue el único sancionado por este motivo. También lo fueron Levante y Real Sociedad, que están a la espera de idéntica resolución -en este caso fueron tres puntos- tras lo anunciado este martes por el Villarreal en su página web oficial.





"Esta resolución favorable es la primera de las tres que esperamos reponga la injusta sanción impuesta también a Levante y Real Sociedad por 'incumplimiento reiterado y consciente de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias'", indica el comunicado del Villarreal.

El club amarillo fue sancionado con el descuento de puntos por no llevar el parche de la Federación en sus camisetas. En su defensa, la entidad presidida por Fernando Roig dijo que dicha la sanción "no tenía sustento legal, ya que el reglamento solo obliga a poner parche en competiciones no profesionales".

"En los próximos días, sin ningún género de dudas, tanto Levante como Real Sociedad verán atendidas sus reclamaciones y restituidos en la clasificación deportiva los méritos conseguidos en el terreno de juego", añade el Villarreal, que pasa de 17 a 23 puntos alejándose sustancialmente de los puestos de descenso y situándose en la novena plaza.